لقاء بين رئيسة وزراء تونس والرئيس المصري في دبي

أجرت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، بعد ظهر الثلاثاء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات بدورتها العاشرة في دبي.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن اللقاء كان مناسبة أعرب خلالها الطرفان عن الإرادة السياسية المشتركة في مزيد دعم علاقات التعاون والشراكة العريقة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحتهما المشتركة، ويعزز الروابط الأخوية القائمة بين الشعبين التونسي والمصري.

وحمّل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الحكومة إبلاغ تحياته وأسمى عبارات تقديره للرئيس التونسي قيس سعيد.

المصدر: RT