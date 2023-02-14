الصدر يصف الصحابي معاوية بـ"رأس الفتنة" ويطالب قناة MBC بالتراجع عن بث مسلسل عنه

طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر قناة MBC السعودية، بالتراجع عن بث مسلسل حول الصحابي معاوية بن أبي سفيان، ووصفه بـ"رأس الفتنة".

وقال الصدر في بيان صحفي: "أرى من الأجدر والأفضل بل المتعين، أن تتراجع قناة MBC عن بث مسلسل درامي بخصوص (معاوية)، فهو رأس الفتنة الطائفية وأول من سن سب الصحابة وأول من خرج عن إمام زمانه وشق صف الوحدة الإسلامية، وأول من قتل الصحابة رضوان الله تعالي عليهم".

وأضاف أن "بث هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، فلذلك نسترعي انتباهكم، فلا داعي لجرح مشاعر إخوتكم في مشارق الأرض ومغاربها، وإني لكم من الناصحين".

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المصدر: RT