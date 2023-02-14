مجلس الوزراء السعودي يبحث الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال في سوريا وتركيا

بحث مجلس الوزراء السعودي تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال في سوريا وتركيا، وجهود المملكة في أعمال الإنقاذ والإغاثة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس، استهل اجتماعه اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالاطلاع على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "وما تضمنه من تقديم التعازي في ضحايا الزلزال، والتأكيد على وقوف المملكة ومساندتها للأشقاء لتجاوز هذه الكارثة".

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس، وخلال اجتماعه اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تابع "تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال، وجهود المملكة في التخفيف من آثاره على شعبي تركيا وسوريا الشقيقين من خلال المشاركة في أعمال الإنقاذ وإرسال المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية واللوجستية، وتنظيم حملة شعبية لصالح المتضررين من هذا الحدث المؤلم للجميع".

وأضافت أن ذلك يأتي "امتدادا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة بالوقوف الدائم مع المنكوبين والمكلومين في شتى أنحاء الأرض".

وقالت الوكالة إن المجلس، استهل اجتماعه بالاطلاع على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "وما تضمنه من تقديم التعازي في ضحايا الزلزال، والتأكيد على وقوف المملكة ومساندتها للأشقاء لتجاوز هذه الكارثة".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية