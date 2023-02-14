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المهندسون المصريون يعرضون مساعدة سوريا

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المهندسون المصريون يعرضون مساعدة سوريا
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عرضت نقابة المهندسين المصريين مساعدة سوريا لإزالة آثار الدمار الذي لحق بالبلاد إثر الزلزال المدمر.

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وأعلن نقيب مهندسي مصر طارق النبراوي، تضامن نقابة المهندسين المصرية مع نقابة المهندسين السورية، في إزالة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات، وخلّف خسائر اقتصادية وعمرانية كبيرة في مناطق واسعة من الجمهورية السورية.

وقال نقيب المهندسين المصريين، خلال استقبال وفدا من نقابة المهندسين السورية، إن نقابة المهندسين تضع كل خبراتها ودعمها الفني لمساندة المهندسين السوريين في مواجهة آثار الزلزال.

واستعرض نقيب مهندسي مصر ووفد النقابة السورية سبل الدعم والمساندة التي يمكن أن تقدمها نقابة المهندسين المصرية ومهندسو مصر لأشقائهم مهندسي سوريا والشعب السوري.

المصدر: الشروق

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