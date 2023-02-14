الحكيم والسفير الروسي يناقشان نتائج زيارة لافروف إلى بغداد

استقبل زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لدى بغداد البروس كوتراشيف وبحثا العلاقات بين البلدين.

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وذكر بيان لمكتب الحكيم أن "العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة ونتائج زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العراق، كانت أبرز الملفات الحاضرة في لقائنا سفير روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف".

وأضاف البيان نقلا عن الحكيم قوله: "أكدنا أهمية نجاح الحكومة الحالية في تأدية مهامها خاصة في ملف الخدمات وتوفير فرص العمل وتحسين الواقع الاقتصادي، وشددنا على ضرورة استثمار الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي وتعزيز فرص الاستثمار والملفات الاقتصادية، كما دعونا إلى تكثيف الجهود لإحلال السلام في العالم وإشاعة لغة الحوار والتفاهم".



المصدر: RT