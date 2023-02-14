الخارجية الروسية تصدر بيانا في ذكرى اغتيال رفيق الحريري

نشرت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني بيانا بمناسبة ذكرى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الذي وصفته بأحد أبرز زعماء لبنان وصديق روسيا.

وقال الخارحية الروسية في بيانها: "يصادف 14 فبراير الذكرى الثامنة عشرة للوفاة المأساوية لرفيق الحريري، رجل الدولة اللبناني البارز والشخصية السياسية وصديق روسيا، وعدد من رفاقه نتيجة عمل إرهابي دنيء في بيروت".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس الحريري لعب دورا هاما في تحقيق اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية الدموية والمدمرة في لبنان في 1975-1990."، وأشاد بإسهام الحريري في إعادة إعمار لبنان في فترة ما بعد الحرب.

وذكر البيان أن الحريري زار روسيا أكثر من مرة و"قدم مساهمة شخصية كبيرة في تعزيز وتطوير العلاقات الودية الروسية اللبنانية".

وشددت الخارجية الروسية على أن "مقتل أحد قادة الشعب اللبناني الأكثر شعبية وهيبة في التاريخ الحديث أصبح خسارة فادحة لا تعوض للبنان وأصدقائه حول العالم".

المصدر: RT