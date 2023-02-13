المغرب.. ضبط أطنان من "الماحيا" وأكياس من الماريخوانا نواحي إشتوكة‎‎

صادر الدرك الملكي المغربي بمنزل بدوار آيت أومانوز في إقليم إشتوكة آيت باها، نحو 6 أطنان من مسكر "الماحيا"، و4 أكياس من القنب الهندي، ونصف كيلوغرام من الشيرا.

كما أسفرت العملية ذاتها، التي أشرف عليها القائد الإقليمي للدرك وقائد المركز الترابي لبلفاع، عن حجز دراجة نارية وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، فضلا عن توقيف شخصين يتحدران من رسموكة والأخصاص، تم ضبطهما داخل المنزل.

ووفق المعطيات المتوفرة، يعود المعمل السري الذي تمت مداهمته إلى شخص مبحوث عنه لأزيد من 15 سنة، يجري البحث لتوقيفه، فيما وضع مساعداه الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية لصالح البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المصدر: موقع هسبريس المغربي