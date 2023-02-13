قتيل و7 مصابين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وفاة شاب متأثرا بجروحه وإصابة 7 آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس.

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وفارق الشاب أمير بسطامي الحياة بعد محاولة انعاشه من قبل طواقم الإسعاف والطواقم الطبية في مشفى رفيديا.

وذكر مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أحمد جبريل، أن طواقم الهلال تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف: "أبلغنا الصليب الأحمر بقيام جيش الاحتلال باعتقال شابين بعد إصابتهما بالرصاص في محيط المنزل المحاصر في شارع سفيان".

وأشار إلى أن عشرات الشبان أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط شارع سفيان بالمدينة.

وقال جبريل إن 3 من متطوعي الهلال الأحمر ما زالوا محتجزين داخل المنزل، الذي كان محاصرا، بعد عودة القوات الإسرائيلية للتمركز في محيطه.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت بناية وسط اشبتاكات مسلحة مع المقاومة هناك.

من جهتها، أعلنت مجموعات عرين الأسود، فجر اليوم الاثنين، عن تمكن مقاتيلها من نصب كمين محكم واستدراج جنود إسرائيليين خلال اقتحامهم مدينة نابلس واستهدافهم بعبوات شديدة الانفجار حتى تم الاجهاز عليهم.

وقالت العرين في بيان لها: " تمكنت مجموعاتنا المقاتلة من نص كمين محكم واستدراج الجيش الإسرائيلي الغبي للوقوع بكل سهولة في كمين أسودنا، وتمكن مقاتلينا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بمجموعة من الجنود الذين دخلوا لقلب الكمين كالفئران، وامطارهم بعد ذلك بصليات من الرصاص المبارك حتى تم الإجهاز عليهم.

وأضافت العرين : "نترك لقيادة جيش الإحتلال الإنكار والتعتيم وتوزيع قتلاهم على الحوادث في الطرقات والجبال والأمراض، ألم نقل لكم أيها الجيش الجبان عبر بياناتنا المقتضبة بأننا في انتظاركم وبأننا مشتاقون جداً للدعس على جنودكم الجبناء.

المصدر: RT+ وفا