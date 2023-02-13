قوات إسرائيلية تقتحم نابلس واندلاع اشتباكات مسلحة (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس الفلسطينية من عدة محاور، فجر اليوم الاثنين، وسط اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات إسرائيلية خاصة تحاصر عمارة سكنية قرب مصنع الأرز وسط مدينة نابلس، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومة هناك.

وقالت كتائب "شهداء الأقصى" إن عناصرها اكتشفوا قوة خاصة إسرائيلية بالقرب من مدرسة الكندي بالبلدة القديمة بنابلس، وفتحوا النار باتجاهها.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية