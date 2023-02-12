الأسد: سوريا تتطلع إلى تعاون فعال مع الصحة العالمية مبني على رؤية شاملة (فيديو)

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد في دمشق، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والوفد المرافق له.

وأكد بشار الأسد على أهمية زيارة وفد المنظمة إلى سوريا في هذه الظروف وذلك للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة من الناحية الطبية والإنسانية لمعالجة المتضررين من الزلزال.

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وأعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الإطار وما قدمته دعماً للقطاع الصحي في سوريا.

وأفاد الأسد بأن سوريا تتطلع إلى تعاون فعّال مع منظمة الصحة العالمية بحيث يكون مبنيا على رؤية شاملة تقيّم واقع القطاع الصحي وتهدف لترميم النقص في التجهيزات والمعدات والأدوية التي لا تلبي احتياجات الحالات الطارئة والإغاثية مثل الزلازل أو الأوبئة فقط، وإنما تساعد أيضا على الاستجابة لاحتياجات الشعب السوري الطبية في مواجهة الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والسكري وغيرها.

من جهته أشار غيبريسوس إلى أن زيارته والوفد المرافق إلى مدينة حلب السبت، كانت فرصة لتحديد المستلزمات الطبية والإنسانية الضرورية للتعامل مع المصابين من الزلزال.

وصرح بأن أن المنظمة قامت بإرسال دفعة من الإمدادات الطبية الطارئة وستقوم بإرسال دفعة أخرى في الأيام القادمة.

وأكد أعضاء الوفد أن منظمة الصحة العالمية مستعدة للعمل مع سوريا لمواجهة تبعات الحرب والزلزال والإسهام في تقديم المساعدة حسب الاحتياجات المطلوبة.

المصدر: سانا