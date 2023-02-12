"اعتداء غير مسبوق" نقابة عراقية تستنكر إطلاق النار على صيادين عراقيين من الكويت

أدانت نقابة البحريين العراقيين ما وصفته بـ"الاعتداء غير المسبوق" بإطلاق خفر السواحل الكويتي النار على مجموعة من الصيادين العراقيين.

وقالت النقابة في بيان إنها تدين وتستنكر "الاعتداء غير المسبوق بإطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتي على مجموعة من الصيادين العراقيين الذين يعملون في البحر لكسب قوت عوائلهم".

وأضافت أن تلك الحادثة ليست الأولى وأن القوات الكويتية ما زالت "تتجاوز الأعراف والقوانين الدولية وتعتدي على الصياد العراقي دون رقيب وحسيب".

وطالبت النقابة وزير الخارجية العراقي بصفته الوظيفية "بإصدار مذكرة احتجاج، والعمل على استدعاء السفير الكويتي في العراق وإبلاغه عما تقوم به الدوريات الكويتية من خرق لحدود الأخوة والجيرة بين الشعبين الشقيقين".

كما طالبت المنظمة البحرية العالمية والاتحاد الدولي لعمال النقل والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بأن تحث الحكومة الكويتية "على احترام حقوق الإنسان واحترام الأعراف الدولية المنصوص عليها في كل اللوائح والأنظمة والقوانين التي شرعتها الجهات المعنية بين الدول المتشاطئة".

المصدر: RT