العراق.. مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية في ديالى (فيديو)

أعلن نائب قائد العمليات العراقية المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، عن توجيه ضربة جوية قضت على عدد من الإرهابيين بمحافظة ديالى اليوم الأحد.

وذكر المحمداوي في بيان، أن خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة نفذت ضربة جوية ناجحة، وأشار إلى أنها جاءت بناء على معلومات دقيقة.

وصرح بأن الضربة نجم عنها مصرع ستة إرهابين في سد حمرين، ضمن قاطع محافظة ديالى.

من جهته، قال يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان إن القوات الأمنية المسلحة تواصل ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة.

وأضاف "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات F 16 ضمن سلسلة جبال حمرين".

وصرح بأن الضربة أسفرت عن قتل 7 إرهابيين بينهم المجرم ما يسمى والي ديالى الإرهابي المدعو "سامي موحان" الملقب بـ"ابن عبد الرحمن".

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية