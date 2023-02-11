ليبيا.. القبض على مروجي مخدرات وخمور في بنغازي

اعتقلت قوة مشتركة من الجيش والشرطة في ليبيا عددا من مروّجي المخدرات والخمور، في إطار حملة أمنية واسعة بالمدينة وحصرا في حيي أبوهديمة، والوحيشي الشهيرين.

وأعلنت مديرية أمن بنغازي ذلك في بيان مقتضب لها نشرته اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "قامت الأجهزة الأمنية بمساندة قوات القيادة العامة بمداهمة أوكار بيع الخمور والمواد المخدرة بمنطقتي بوهديمة والوحيشي."

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يشار إلى أن هذه العملية جاءت بعد أن تزايدت شكاوى المواطنين مؤخرا من وجود بؤر إجرامية لمروّجي المخدرات والخمور بالمنطقنين، ومطالبتهم بتدخل الأجهزة الأمنية لتصفية هذه البؤر.

بدورهم، أفاد سكان قريبون بسماعهم في ساعات الصباح الأولى من نهار اليوم أصوات إطلاق نار غزير، صادرة من أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما يرجّح وقوع اشتباكات بين القوة الأمنية ومروجي الخدرات والخمور.

وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية مقاطع مصورة لعملية مداهمة وظهرت فيها كميات كبيرة من غالونات الخمور المصنّعة محليا التي جرى مصادرتها خلال العملية.

المصدر: بوابة الوسط