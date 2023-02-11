 
مباشر

ليبيا.. القبض على مروجي مخدرات وخمور في بنغازي

أخبار العالم العربي

ليبيا.. القبض على مروجي مخدرات وخمور في بنغازي
Globallookpress
ضباط أمن ليبيون يحروقون طرود حشيش مضبوطة في طرابلس - 2012
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqgn

اعتقلت قوة مشتركة من الجيش والشرطة في ليبيا عددا من مروّجي المخدرات والخمور، في إطار حملة أمنية واسعة بالمدينة وحصرا في حيي أبوهديمة، والوحيشي الشهيرين.

وأعلنت مديرية أمن بنغازي ذلك في بيان مقتضب لها نشرته اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "قامت الأجهزة الأمنية بمساندة قوات القيادة العامة بمداهمة أوكار بيع الخمور والمواد المخدرة بمنطقتي بوهديمة والوحيشي."

إقرأ المزيد
السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)
السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)

يشار إلى أن هذه العملية جاءت بعد أن تزايدت شكاوى المواطنين مؤخرا من وجود بؤر إجرامية لمروّجي المخدرات والخمور بالمنطقنين، ومطالبتهم بتدخل الأجهزة الأمنية لتصفية هذه البؤر.

بدورهم، أفاد سكان قريبون بسماعهم في ساعات الصباح الأولى من نهار اليوم أصوات إطلاق نار غزير، صادرة من أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما يرجّح وقوع اشتباكات بين القوة الأمنية ومروجي الخدرات والخمور.

وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية مقاطع مصورة لعملية مداهمة وظهرت فيها كميات كبيرة من غالونات الخمور المصنّعة محليا التي جرى مصادرتها خلال العملية.

المصدر: بوابة الوسط

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السادس