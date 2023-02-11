راحت ضحيتها أسرة بأكملها.. شرطة ولاية كسلا تكشف تفاصيل جريمة بشعة هزت السودان

كشفت شرطة ولاية كسلا شرق السودان ملابسات جريمة بشعة راحت ضحيتها أسرة مكونة من رجل وزوجته وثلاثة أبناء بمدينة كسلا.

وقالت الشرطة في بيان إنها عثرت على مذكرة من الزوج تفيد بوجود خلافات أسرية.

وفي التفاصيل، أشارت إلى أنه بتاريخ الجمعة 10 فبراير 2023 أبلغ المدعو "و. ر. خ." قسم شرطة بانت بمحلية كسلا أن المدعو "ع. ع." وجد شقيقه معلقا في المروحة وزوجته وأطفاله الثلاثة متوفين بالقرب منه.

وعقب وصول البلاغ توجهت قوات الشرطة لموقع الحادث وقامت باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة من رفع البصمات وتحريز المعروضات وإحالة الجثامين للمشرحة للحصول علي التقارير الطبية.

وأضاف البيان أن قوات الأمن عثرت على مذكرة من الزوج تفيد بوجود خلافات أسرية وإقراره بتفاصيل أخرى جاري التحقق منها.

المصدر: وسائل إعلام سودانية