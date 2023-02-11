السودان.. أبناء مسؤول سياسي بارز يعتدون على إعلامية شهيرة بشقتها في الخرطوم (صورة)

قالت وسائل إعلام سودانية يوم السبت، إن أبناء مسؤول سياسي بارز اعتدوا على إعلامية شهيرة بشقتها في الخرطوم.

وذكر موقع "الراكوبة" أن أبناء مسؤول سياسي معروف اعتدوا على الإعلامية السودانية شذى عبد الله، وذلك داخل شقتها في حي الرياض بالخرطوم مما تسبب لها في إصابات بالغة في مقدمة ومؤخرة الرأس أدت إلى دخولها في حالة غيبوبة لأكثر من نصف ساعة.

وأضاف الموقع أن الطبيب المعالج بمستشفى الشرطة أوصى بضرورة عرضها لاختصاصي مخ وأعصاب.

وبحسب صحيفة "الدار" فقد كشفت الإعلامية شذى عن وقائع الحادثة التي شهدها حي الرياض بالخرطوم، حيث قالت إنها تعرضت إلى هجوم من أبناء المسؤول السياسي بعد رفضها فتح باب الشقة للاعتداء على العاملة بحجة رميها لأكياس قمامة عند المدخل.

وصرحت بأنهم "دفعوها بقوة وارتطمت بالأرض وأصبت إصابات بالغة".

هذا، وتم تدوين بلاغ لدى شرطة الرياض، وإصدار أمر قبض في حق المعتدين.

ورفضت شذى العفو، مؤكدة المضي في متابعة الإجراءات القانونية اللازمة حتى يأخذ كل ذي حق حقه على حد قولها.

يذكر أن الإعلامية شذى تقدم برنامجا تلفزيونيا بقناة "صوت العرب" مع المذيع المصري المليجي باسم "إيفنت ألوان" وشاركت بالتمثيل في فيلم روائي ياباني.

المصدر: وسائل إعلام سودانية