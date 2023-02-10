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صورة في سفارة إيران بتونس تورط وزيرين بحكومة نجلاء بودن (صور)

أخبار العالم العربي

صورة في سفارة إيران بتونس تورط وزيرين بحكومة نجلاء بودن (صور)
AP
تونس
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في تونس صورة جمعت وزير التربية محمد علي البوغديري، ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي، برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والسياسي عصام الشابي.

وظهر الرباعي رفقة السفير الإيراني محمد رؤوف شيباني، اليد في اليد متجمعين لتقطيع كعكة بمناسبة الذكرة 44 للثورة الإيرانية.

وأثارت الصورة جدلا واسعا وأشعلت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واختلفت القراءات من تعليق إلى آخر، فيما تساءل العديد عن السبب الكفيل باجتماع وزراء مع معارضين لنظام الحكم، معتبرين أن وزيري حكومة نجلاء بودن في ورطة.

صورة في سفارة إيران بتونس تورط وزيرين بحكومة نجلاء بودن (صور)

وفي المقابل، أوضحت أرملة الشهيد محمد البراهمي، مباركة عواينية، عبر تدوينة نشرتها على "فيسبوك" تعليقا على الصورة المثيرة للجدل.

وأكدت أنه تم التقاطها في سفارة الجمهورية الإسلامية بمناسبة عيدها الوطني، مؤكدة أنها كانت حاضرة.

وأفادت أرملة الشهيد بأن الصورة خبيثة جدا وحضور راشد الغنوشي في كل مناسبة هو حضور أخبث.

وأكدت أن السفير كان سيقطع الكعكة مع الوزيرين، إلا أن راشد الغنوشي "تغنّج" ثم قفز من مكانه بعد أن ابتسم له السفير وتبعه عصام الشابي.

صورة في سفارة إيران بتونس تورط وزيرين بحكومة نجلاء بودن (صور)

المصدر: "موزاييك"

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