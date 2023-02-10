تغريدة نارية لعلاء مبارك عن كاتب مصري نشر مقالا مسيئا لدول الخليج

دخل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على خط التراشق الإعلامي بين مصر والسعودية، في خضم توتر يرى فيه بعض المحللين أنه يعبر عن أزمة مكتومة بين البلدين.

وقال علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تطاول وإساءة غير مقبولة من رئيس تحرير جريدة الجمهورية في حق الأشقاء، أسلوب مرفوض يستحق المساءلة".

تطاول وإساءة غير مقبولة من رئيس تحرير جريدة الجمهورية في حق الأشقاء ، أسلوب مرفوض يستحق المساءلة .. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 9, 2023

وتغريدة علاء مبارك تشير إلى مقال كتبه عبد الرزاق توفيق رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية"، الذي وُصف بأنه يحمل إساءة للخليج وتحديدا السعودية، وذلك في أعقاب قرارها بوضع آلية جديدة لمساعداتها الخارجية، بالتزامن مع ما تشهده مصر من أزمة اقتصادية حادة.

وحمل مقال عبد الرزاق توقيق عنوان "الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال"، وقال فيه: "هناك أغبياء أعماهم المال يدركون أنه لو حدث مكروه لمصر فلن يبقوا دقيقة واحدة بعدها وأنهم مجرد تفاصيل وتوافه".

وأضاف: "شكرا للمحن والشدائد والأزمات التي تعرفنا الفرسان من الأندال وتعرفنا أولاد الأصول من اللقطاء".

وتابع: "ليس من حق اللئام والأندال ومحدثي النعمة أن يتطاولوا على أسيادهم، فهم مجرد هواء وفراغ يتلاشى بمجرد هبوب عواصف بسيطة.. لكن مصر هي الجبال الراسيات الشامخات، ليس من حق دويلات عمرها لا يزيد على عمر أصغر أبنائي أن تتحدث عن مصر إلا بالأدب وبالإجلال والاحترام، وإذا كان يمكنهم شراء بعض أصوات وأبواق الأقزام والعملاء والمرتزقة، فلا يمكنهم شراء التاريخ والحاضر والمستقبل".

وأثار المقال ضجة عارمة في مصر والسعودية، ونشره موقعا جريدة "الجمهورية" و"القاهرة 24"، قبل أن يتم حذفه.

رئيس تحرير جريدة الجمهورية المصرية يكتب عن "الحفاة العراة" اللئام العالة في مقال إستقلالي بعنوان :

💥 الأشجار المثمرة...وحجارة اللئام والأندال pic.twitter.com/A3atlpCqQU — Bebo Egypt 𓊆 𓃀 𓇋𓃀 𓅱𓊇.𓀀 (@egypttheBB2023) February 5, 2023

وتراجع توفيق عن مقاله تماما، ونشر آخر يتحدث فيه عن عمق العلاقات المصرية السعودية تحديدا، حيث نشر في "الجمهورية" و"القاهرة24" مقالا بعنوان: "القاهرة والرياض.. القلب النابض للوطن العربي".

الجمهورية تحذف مقال رئيس تحريرها وتعتذر.

المقال بعنوان "الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال” قال فيه: "لا يجب على الحفاة العراة التطاول على مصر..ليس من حق اللئام والأندال التطاول على أسيادهم".

غالبا هذا الصحفي هيترفد وانتهى مستقبله الصحفي.

لم نعد نقوى على الرد.

تسلم الأيادي. pic.twitter.com/ys7P1dmng2 — Ismail Hosny (@IsmailHosny1) February 5, 2023

المصدر: وسائل إعلام