وسائل إعلام تونسية: الدرك الجزائري يلزم المغادرين إلى تونس بإفراغ السلع الجزائرية

ذكرت وسائل إعلام تونسية أن معبر ببوش الحدودي بين تونس والجزائر يشهد حالة من الاكتظاظ على خلفية تفتيش الجانب الجزائري للسيارات التونسية المغادرة، ومنعه إخراج السلع الجزائرية.

وحسب إذاعة IFM فإن المعبر شهد حالة من الاكتظاظ والتوتر وتعطل حركة المسافرين.

وأشارت الإذاعة إلى أن 200 عائلة تونسية عالقة في المعبر، وأكدت سيدة تدعى ابتسام، منظمة رحلات وممثلة تجارية لإحدى وكالات الأسفار، أنه تم ايقافهم لأكثر من 18 ساعة على الحدود الجزائرية - التونسية، وتم منعهم من الخروج بسلاسة.

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وقالت إحدى السيدات على المعبر، إن حافلتها على متنها 14 شخصا بينهم طفلان قضوا ليلتهم على الحدود وسط درجات حرارة متدنية وعدم توفر المرافق الضرورية وأن الدرك الجزائري يوقف الحافلات السياحية التونسية قبل وصولها إلى الحدود ويفرغ كل ما عليها من سلع جزائرية حتى مياه الشرب.

المصدر: وسائل إعلام تونسية