اجتماع غير مبشر.. الكويت تعلن الرفض وتدرس البدائل بعد تعليق الفلبين إرسال عمالة جديدة

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، يوم الجمعة، بأن الاجتماع الكويتي الفلبيني حول العمالة المنزلية لم يخرج بنتائج مبشرة، ونقلت عن مصادر مطلعة أن النتائج ليست تشاؤمية رغم ذلك.

وقالت المصادر إن وزارة الخارجية تتابع قضية العمالة المنزلية الفلبينية وإعلان مانيلا تعليق إرسالها العمالة الجديدة إلى الكويت، حيث عُقد اجتماع مشترك جمع مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح عيسى جوهر حيات، مع القائم بالأعمال الفلبيني لدى الكويت لبحث القضية من مختلف جوانبها.

وأشارت إلى أن الكويت أعربت عن الاستغراب للتحول المفاجئ وغير المبرر في الموقف الفلبيني، خصوصا أن التصريحات الرسمية في مانيلا كانت أكدت على عدم وجود نية للتصعيد في القضية بعد حادث مقتل عاملة في الكويت.

وأضافت المصادر أن "الإيقاف الفلبيني للعمالة المنزلية مؤقت، ولا رغبة من مانيلا لجعله دائما، لكنه فرصة لديهم للضغط أكثر على الكويت للفوز بمكاسب إضافية لصالح عمالتهم"، مشددة على أن المكاسب المطلوبة اليوم تعتبر مرفوضة لأنه سبق للكويت أن رفضتها قديماً في مفاوضات سابقة.

وذكرت أن التعديلات المطلوبة من الجانب الفلبيني ستكون على حساب المستقدم الكويتي للعمالة، وهذا ما لن تقبله الكويت، كما لن تقبل اعتماد الضغط أسلوبا لتحقيق مكاسب، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين قديمة ومتينة ولا يجب أن تستغل حوادث فردية وطارئة للضغط.

وكشفت المصادر أن الكويت تدرس الخيارات المتعددة المتاحة أمامها بديلا عن العمالة الفلبينية، مبينة أن الكويت لا ترغب بالوصول إلى ذلك، لكن أسلوب الضغط لن يجدي نفعا، ولن يجبر على ما تم رفضه سابقا.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية