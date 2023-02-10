رئيس الإمارات يتقبل التعازي

تقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي بوفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة زوجته الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.

ومن بين أوائل المعزين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي بعث برقية تعزية، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلا "المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء".

وتقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي في قصر المشرف، إلى جانبه، الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان والشيخ حمد بن حمدان آل نهيان والشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان والشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أبناء الفقيدة وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقال الديوان في بيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ووالدة الشيوخ خليفة وحمد وسلطان وراشد وسعيد وموزة بنت حمدان آل نهيان.

ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته ..سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

المصدر: "الإمارات اليوم" + "الوطن"