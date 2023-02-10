أول مكالمة بين الليبي أبو عجيلة المريمي وعائلته بعد خطفه وتسليمه للسلطات الأمريكية (فيديو)

أجرت عائلة المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي أول مكالمة معه، وذلك بعد أشهر من اختطافه من منزله من قبل القوة المشتركة التابعة لمدينة مصراتة فى نوفمبر الماضي وتسليمه للجانب الأمريكي.

وأظهر مقطع فيديو إبن أخيه عبد المنعم المريمي وهو يهاتف لأول مرة أبو عجيلة المريمي في أمريكا حيث طمئنه على الاوضاع في ليبيا .

وظهر عبد المنعم المريمي في مقطع فيديو وهو يهاتف أبو عجيلة قائلا: "الأمور طيبة، واحنا مع البرلمان والحكومة في ليبيا والأمور طيبة وماتفكر بشيء والأمور 100 في المائة".

وفي وقت سابق، مثل المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة في تهم لها علاقة بتفجير "لوكربي"، وذلك بعد نحو شهر من اختطافه فى نوفمبر الماضى.

وأكد ابن شقيق أبو عجيلة، عبد المنعم المريمي في تصريحات صحفية، تقدمهم بشكوى إلى مكتب النائب العام الليبي ضد عملية اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود وتسليمه للجانب الأمريكي.

ويحظر القانون الليبي تسليم المواطنين تحت أى مبرر، ما لم يكن وفق إجراءات قانونية وقضائية نص عليها القانون.

المصدر: وسائل إعلام ليبية