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المغرب يوقع اتفاق التعويض الصناعي مع شركة "بوينغ" الأمريكية (صور)

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المغرب يوقع اتفاق التعويض الصناعي مع شركة 
RT @USEmbMorocco
المغرب يوقع اتفاق التعويض الصناعي مع شركة "بوينغ" الأمريكية
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وقعت إدارة الدفاع الوطني في المغرب يوم الأربعاء، اتفاق التعويض الصناعي مع شركة "بوينغ" الأمريكية المتخصصة في صناعة الطائرات.

وقال موقع "هسبريس" إن الاتفاق يتعلق على الخصوص بتعزيز استقلالية القوات الملكية الجوية في ميدان القياس (الميترولوجيا) والتصنيع والإصلاح المركب لمختلف قطع الغيار والهياكل الفوقية، وفقا للمعايير الأكثر تقدما في مجال الطيران.

ويأتي التوقيع على اتفاق التعويض الصناعي امتدادا لبرنامج اقتناء طائرات مروحية "أباتشي" يجمع الطرفين منذ سنة 2020، ويسعى المغرب من خلاله إلى الحصول على 25 طائرة مروحية من نوع "بوينغ AH-64 أباتشي"، ستبدأ عمليات تسليمها في العام 2024.

وإلى جانب اقتناء مروحيات "أباتشي" التي تراهن عليها المملكة لتعزيز الدفاع الجوي، يرتبط المغرب بالشركة الأمريكية في إطار شراكة ممتدة لعقود تلتزم من خلالها، بموجب عقد مع الجيش الأمريكي الذي ينظم عملية المبيعات العسكرية الخارجية، بتطوير سلسلة التوريد المغربية واليد العاملة المستقبلية من خلال شراكات مع مؤسسة "التعليم من أجل التوظيف (EFE)" وجمعية "إنجاز المغرب".

كما يأتي توقيع هذا الاتفاق بعد مذكّرة التفاهم الموقّعة عام 2016 بين شركة "بوينغ" والمغرب لإحداث نظام بيئي لموردي معدات الطائرات.

من جهتها، علقت السفارة الأمريكية بالرباط على الاتفاق، معتبرة أنه يمثل التزاما من الولايات المتحدة والمغرب بدعم السلام والأمن الإقليميين، فضلا عن النمو الاقتصادي المستدام في القارة الإفريقية.

وأضافت السفارة في منشور على "فيسبوك": "نحن فخورون برؤية اتفاقية بوينغ المهمة كرمز للاستثمار الأمريكي في المغرب وشراكتنا طويلة الأمد".

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

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