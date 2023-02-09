إيران ستنضم لمحادثات سوريا وتركيا وروسيا

أعلن السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، أن طهران ستنضم إلى المحادثات الثلاثية التي تشارك فيها سوريا وتركيا وروسيا.

وأكد السفير خلال حفل استقبال أقيم بمناسبة الذكرى 44 للثورة الإسلامية، أن إيران سوف تنضم للمباحثات.

وقال جلالي ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، سوف ننضم أيضا".

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بداية العملية السياسية التركية مع سوريا.

في يناير، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات هاتفية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

المصدر: RT