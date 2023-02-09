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الخارجية الجزائرية تعلن مصرع مواطنة وابنتها بزلزال تركيا

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الخارجية الجزائرية تعلن مصرع مواطنة وابنتها بزلزال تركيا
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أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية مقتل مواطنة جزائرية وابنتها جراء الزلزال الذي ضرب تركيا.

وذكرت الوزارة أنه تم انتشال جثتي سرايري سميحة (44 سنة)، وابنتها بربر هديل (13 سنة)، في مدينة الإسكندرونة جنوب تركيا، ظهر اليوم.

وأضافت أن القنصلية العامة للجزائر في إسطنبول باشرت بالتنسيق مع السلطات التركية إجراءات نقل جثمانيهما إلى مدينة اسطنبول والشروع في الإجراءات اللازمة قصد إعادتهما إلى الجزائر.

وأشارت إلى أن الدولة الجزائرية ستتكفل بجميع مصاريف نقل الجثمانين.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

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