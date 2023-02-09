رئيس أبخازيا يعلن استعداد بلاده لتقديم ما يلزم لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا

أعلن رئيس جمهورية أبخازيا، أصلان بجانيا، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد استعداد بلاده لتقديم ما يلزم في إغاثة لأهالي المناطق المنكوبة بالزلزال في سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" أن بجانيا جدد تعازي وتضامن بلاده وشعبها مع سوريا جراء ما تعرضت له إثر الزلزال المدمر، معربا عن استعداد بلاده لتقديم ما يلزم دعما للجهود الحكومية والأهلية السورية في إغاثة أهالي المناطق المتضررة.

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وأكد ثقته بقدرة السوريين على تجاوز تبعات هذه المحنة.

وأضافت الوكالة أن الأسد شكر للرئيس بجانيا وقوف أبخازيا إلى جانب الشعب السوري في هذه المحنة والذي يعبر عن عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

المصدر: "سانا"