كتب RT Arabic تحقق نجاحا كبيرا في مصر (صور)

حققت عروض كتابي الزميلين سلام مسافر، وخالد الرشد، نجاحا كبيرا في مصر خلال معرض القاهرة للكتاب.

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وتم تقديم الكتابين "الهمجية" الخاص بمقدم البرامج سلام مسافر و"رحلة في الذاكرة" لمقدم البرامج خالد الرشد في الفترة من 1 إلى 4 فبراير في مصر، حيث أقيمت ندوة في القنصلية العامة الروسية في الإسكندرية خاصة للزميلين.

وقالت مديرة قناة RT Arabic مايا مناع، إن إصدار الكتاب جاء في إطار الذكرى السنوية الخامسة عشرة لقناتنا، والتي تم الاحتفال بها العام الماضي، حيث يحتوي الكتاب على شهادات فريدة من المشاركين في الأحداث الذين شهدوا التغيير العنيف للسلطة في العراق.

وتابعت: "كما يصادف هذا العام مرور عشرين عاما على بدء الغزو الأمريكي وحلفائه للعراق بذريعة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي والاستبداد في البلاد، حيث كلفت "حرية العراق" دول التحالف غاليا، لكنها كلفت شعب العراق أكثر، حيث تم تدمير إحدى الدول العربية الأكثر ازدهارا في الصحة والتعليم، ولم تتمكن من التعافي من "المساعدات" من الولايات المتحدة لمدة 20 عاما".

وفي القاهرة، حلت الكاتبة والبرلمانية المصرية ضحى عاصي ضيفة خلال عرض الكتابين، حيث قالت: "اهتمام المصريين الكبير بكتب قناة RT Arabic، يجعل المرء يحكم على الطلب الكبير للمعلومات الموثوقة في هذين الكتابين حول كل من الماضي والحاضر".

وأجرت القنصلية الروسية في الإسكندرية لقاء خاصا مع الزميلين سلام مسافر وخالد الرشد في البيت الروسي بالإسكندرية، حيث زينت الشوارع بصور الرئيسين المصري والروسي احتفاء بوصول الضيفين.

وحضر الندوة في البيت الروسي الكاتب المصري والعربي الشهير يوسف زيدان مؤلف روايات "عزازيل" و"النبطي" و"ظل الأفعى"، حيث أشار إلى الدور الخاص الذي تلعبه قناة RT Arabic في الحفاظ على التراث التاريخي والعلاقات بين بين الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا والدول العربية حاليا.

وحضر عرض الكتابين حوالي 300 شخص من الشباب والمثقفين والخبراء.

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المصدر: RT