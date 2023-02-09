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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن (صور + فيديو)
AFP
إطلاق النار على فلسطيني في الخليل بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن
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أفادت مراسلة RT بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في مدينة الخليل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، فيما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية مقتله متأثرا بإصابته.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الشاب قتل إثر تعرضه لإطلاق للنار من قبل قوة عسكرية إسرائيلية جنوب الخليل خلال مروره على حاجز عسكري.

وأكدت القناة 12 العبرية أن قوات الجيش أطلق النار تجاه شاب بالقرب من مخيم الفوار، بذريعة تنفيذه عملية طعن.

وذكرت مصادر أن الشاب الفلسطيني يدعى شريف حسن محمود وريدات ويبلغ من العمر 19 عاما.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقوع محاولة طعن قرب مخيم الفوار بعد اقتراب الشاب الفلسطيني من قوة عسكرية ومحاولته تنفيذ عملية طعن.

وقال المتحدث إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن (صور + فيديو)
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن (صور + فيديو)

المصدر: RT + وسائل إعلام

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