بتعاون بين بغداد وأبو ظبي.. القبض على مسؤولة مصرفية عراقية كبيرة في الإمارات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن إلقاء القبض على المديرة العامة السابقة للمصرف العراقي للتجارة (TBI)، على خلفية إدانتها في عدد من قضايا الفساد الإداري والمالي.

بالتزامن مع زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة الإمارات، أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بإلقاء القبض على المدانة.

وأشارت دائرة الاسترداد في الهيئة إلى أنه سبق أن نظمت ملفات استرداد بحق المدانة الهاربة التي تم إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات، مبينة أنه تم إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادعاء العام لغرض إرسالها إلى الإمارات بغية تسليم المدانة بالطرق الدبلوماسيـة.

وأضافت الدائرة أن المدانة أحدثت ضررا بالمال العام أثناء تسلمها منصب المدير العام للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1.116.024.788) مليار دولار أمريكي و(90.786.020.500) مليار دينار عراقي، منوهة بأن هذه المبالغ تم تحديدها في القرارات الجزائية الصادرة عن المحاكم المختصة بحقّ المدانة الهاربة.

المصدر: RT