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انتشال رجل ميت يحضن طفله الحي في شمال سوريا (فيديو)

أخبار العالم العربي

انتشال رجل ميت يحضن طفله الحي في شمال سوريا (فيديو)
AFP
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انتشر مقطع فيديو، يظهر تمكن رجال الإنقاذ في سوريا من سحب طفل على قيد الحياة من أحضان والده المتوفى.

ويظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يسحبون جثة رجل من بين الأنقاض وهو يمسك بطفله. وكانت المفاجأة عندما تبين أن الطفل نجا بفعل حماية الأب له.

هذا وتتواصل لليوم الرابع عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا من تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، فيما تسابق فرق الإغاثة الزمن لإسعاف الضحايا.

وتوقعت مؤسسة risklayer الألمانية لتقدير مخاطر الكوارث، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين وامتد إلى سوريا، ما بين 16 ألفا و560 قتيلا و83 ألفا و470 قتيلا، مبينة أن أكثر من 34 ألف ضحية ستسجل في تركيا وأكثر من 10 آلاف في سوريا.

المصدر: RT

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زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)