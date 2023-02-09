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السعودية.. انطلاق أكبر حدث تقني في مدينة جدة اليوم الخميس

أخبار العالم العربي

السعودية.. انطلاق أكبر حدث تقني في مدينة جدة اليوم الخميس
Sputnik
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برعاية الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة ، تطلق جامعة جدة ممثلة بكلية علوم وهندسة الحاسب اليوم الخميس، "هاكثون جدة الأجمل" أكبر حدث تقني في مدينة جدة.


ويهدف "الهاكثون" سينطلق بمركز المؤتمرات بجامعة جدة، ويعد أحد المبادرات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي السابع من جامعة جدة، إلى التقاء المهتمين بالعالم الرقمي وتطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية الرقمية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي ذلك بهدف تعزز استخدام التقنية بمدينة جدة، واكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية قدراتهم وتطوير أفكارهم.

المصدر: "واس"

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