ختام ورشة الحوار "السوداني- السوداني" في القاهرة وفق مخرجات جوبا 2020

أكدت الأطراف السياسية والمجتمعية السودانية، في اجتماع القاهرة على ضرورة تنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020، وعلى اعتماد مبدأي المسؤولية والمحاسبة في المستقبل.

وأكد المشاركون على ضرورة تحقيق سلام شامل في السودان من أجل إنهاء معاناة السودانيين المستمرة، حيث جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الكتل السياسية والمجتمعية السودانية، في ختام ورشة الحوار "السوداني- السوداني"، والتي عقدت في القاهرة، خلال الفترة 2- 7 فبراير الجاري تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، برعاية الحكومة المصرية.

وأوضح البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أنه جاء بدعوة من مصر لكافة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، لإتاحة الفرصة لحوار سوداني- سوداني لبحث سبل تجاوز الأزمة السياسية.

وأقر البيان بأن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة في السلطة الانتقالية خلال الفترات الماضية أدت إلى أزمة كبرى انتهت بإجراءات 25 أكتوبر التي أوقفت العملية الانتقالية، مشيرة إلى أن ورشة القاهرة ومن خلال اللجان التي تم تشكيلها توصلت إلى توافق سياسي بشأن عدة نقاط.

ومن بين هذه النقاط قضية السلام والمصالحة، فقد أكد المشاركون على الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020، ومواجهة الظروف التى تسببت في الحروب الأهلية من أجل منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام وذلك من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمناطقة المهمشة، بجانب معالجة الأوضاع فى شرق السودان بواسطة منبر تفاوضي متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.

كذلك اتفق المشاركون على اعتماد مبدأي المسؤولية والمحاسبة بحيث تتم محاسبة المسؤولين سياسيًا وقانونيًا وذلك عن طريق العدالة التقليدية التي تطبقها المحاكم.

كما أكد المشاركون على ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام 30 يونيو 1989 ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية

المصدر: RT