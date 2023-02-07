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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 5434 قتيلا وأكثر من 31 ألف جريح

السفارة السورية لدى فرنسا تدعو أبناء الجالية للتبرع لمتضرري الزلزال

أخبار العالم العربي

السفارة السورية لدى فرنسا تدعو أبناء الجالية للتبرع لمتضرري الزلزال
AFP
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ناشدت السفارة السورية لدى فرنسا أبناء الجالية والفعاليات الاغترابية للتبرع والإسهام بمساعدة المتضررين من الزلزال الذي أسفر عن مئات الضحايا.

وأعلنت السفارة السورية لدى باريس عن تنظيم حملة لجمع التبرعات، تضامنا مع المتضررين جراء الزلزال، وأهابت بكل المغتربين والفعاليات الاغترابية للمشاركة في هذه الحملة للمساهمة في تخفيف تداعيات الزلزال.

ودعت السفارة الراغبين بالمشاركة في الحملة إلى زيارة القسم القنصلي على مدى أيام الأسبوع.

و فجر أمس الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة  7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: "سانا"

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