وفد إغاثي لبناني يصل جبلة السورية للإغاثة ووفد وزاري يتوجه غدا إلى دمشق (صور)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء، بوصول وفد إغاثي لبناني إلى مدينة جبلة للإغاثة من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة فجر أمس الاثنين.

وأعلنت "سانا" عن وصول فريق مؤلف من 70 شخصاً من الصليب الأحمر اللبناني وفوج الإطفاء والدفاع المدني وفريق الهندسة في الجيش اللبناني إلى حي الرميلة بمدينة جبلة للمساعدة في عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

هذا وشكل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وفدا وزاريا يتوجه يوم غد الأربعاء الى دمشق لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي وقع في عدة مناطق في سوريا والامكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الاغاثة.

ويضم الوفد اللبناني وزراء: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والزراعة عباس الحاج حسن، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف حلو.





المصدر: "سانا" + "الوكالة الوطنية للإعلام"