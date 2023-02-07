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أ ف ب: حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 7100 قتيل

أمين عام "الجهاد الإسلامي" يبعث رسالة تعزية إلى الرئيس السوري إثر الزلزال المدمر

أخبار العالم العربي

أمين عام
AP
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أعرب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة، عن خالص التعازي للرئيس السوري بشار الأسد وللشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مواسيا العائلات الثكلى والمنكوبة.

وفي رسالته للرئيس السوري، أعرب زياد النخالة عن كامل تضامنه وحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، والشعب الفلسطيني مع سوريا الشقيقة جراء المحنة التي تعرضت لها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مخلفا أعداداُ كبيرة من الضحايا وحول مدناً كاملة إلى مناطق منكوبة.

وختم زياد النخالة رسالته للرئيس الأسد بالتضرع إلى الله أن يعين سوريا وشعبها على تجاوز هذا الابتلاء والمحنة العصيبة، وأن تكون فرصة لتعافي سوريا والخروج موحدة وقوية من كل الأزمات والتحديات التي واجهتها.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: RT

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