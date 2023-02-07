الرئيس الجزائري يعزي الأسد بضحايا الزلزال ويؤكد استعداد بلاده مواصلة تقديم المساعدة

اتصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بنظيره السوري، بشار الأسد، وقدم له التعازي، بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا فجر أمس.

وأكد تبون، تضامن الشعب الجزائري مع الشعب السوري في مصيبته، وأن الجزائر ستقدم المساعدات اللازمة لسوريا، لتخطي تبعات الزلزال.

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ومن جانبه شكر الرئيس السوري، بشار الأسد، نظيره الجزائري، على تضامنه مع الشعب السوري، وإرساله فرق الإنقاذ، والطائرات، ومد يد العون في عمليات انتشال الضحايا، من تحت الأنقاض، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: RT