الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

أعلن الهلال الأحمر القطري، اليوم الثلاثاء، وفاة 3 من موظفيه في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأفاد الهلال الأحمر خلال تغريده في صفحة على "تويتر": "فقد الهلال الأحمر القطري في الشمال السوري وجنوب تركيا 3 من موظفيه العاملين بالميدان، كما فقد عددا من موظفيه عوائلهم جراء الزلزال المدمر. فإنا لله وإنا إليه راجعون".

فقد #الهلال_الأحمر_القطري في الشمال السوري وجنوب تركيا 3 من موظفيه العاملين بالميدان، كما فقد عدد من موظفيه عوائلهم جراء الزلزال المدمر. فإنا لله وإنا إليه راجعون#الهزه_الارضيه#زلزال_سوريا_تركياpic.twitter.com/WUUDh8Syoz — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 7, 2023

المصدر: RT