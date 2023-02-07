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الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

أخبار العالم العربي

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا
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أعلن الهلال الأحمر القطري، اليوم الثلاثاء، وفاة 3 من موظفيه في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأفاد الهلال الأحمر خلال تغريده في صفحة على "تويتر": "فقد الهلال الأحمر القطري في الشمال السوري وجنوب تركيا 3 من موظفيه العاملين بالميدان، كما فقد عددا من موظفيه عوائلهم جراء الزلزال المدمر. فإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: RT

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