محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية

أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية.

وكتب بن راشد في سلسلة تغريدات على "تويتر" إنه بمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات.

الإخوة والأخوات .. بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله- وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية بتعيين شما بنت سهيل المزروعي وزيرة لتنمية المجتمع في دولة الإمارات pic.twitter.com/Pn2D9gCmh9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 7, 2023

كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي عن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيرا للثقافة والشباب في الدولة، سالم القاسمي هو مندوبنا لدى اليونسكو وهو خريج برنامج القيادات. ونعلن تعيين الأخت حصة بو حميد وزيرة دولة والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية.

كما نعلن ضمن التعديل الوزاري الاتحادي عن تعيين سالم بن خالد القاسمي وزيراً للثقافة والشباب في الدولة، سالم القاسمي هو مندوبنا لدى اليونسكو وهو خريج برنامج القيادات . ونعلن تعيين الأخت حصة بو حميد وزيرة دولة والأخت نورة الكعبي وزيرة دولة أيضاً في الحكومة الاتحادية. pic.twitter.com/Ks8Kf4tUOG — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 7, 2023

ونعلن أيضا عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات. قادت مريم جهود مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة .. وننتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة.

ونعلن أيضاً عن تعيين مريم بنت أحمد الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء وزيرة دولة في حكومة الإمارات. قادت مريم جهود مميزة خلال الفترة الماضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة كافة التشريعات الحكومية التطويرية الجديدة .. وننتظر منها المزيد خلال الفترة القادمة pic.twitter.com/ByIq75HB1p — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 7, 2023

كما نعلن عن تعيين الأخ عمر بن سلطان العلماء بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. وتعيين الأخ عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة.

كما نعلن عن تعيين الأخ عمر بن سلطان العلماء بالإضافة لمهامه الحالية كوزير للذكاء الاصطناعي ليكون مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. وتعيين الأخ عبدالله ناصر لوتاه رئيساً لمجلس التنافسية ومكلفاً بملف التبادل الحكومي المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة pic.twitter.com/QCJElYuxrE — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 7, 2023

المصدر: RT