وسائل إعلام: محاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقاومين فلسطينيين في جنين (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع انفجار في سيارة تابعة لمجموعة من المقاومين في محيط مخيم جنين، في محاولة لاغتيالهم، وحدث الانفجار جراء عبوة ناسفة تم تفعيلها عن بعد.

وأفاد شهود عيان، بأن السيارة كانت فارغة ولا يوجد ضحايا، باستثناء إصابتين من المارة على الطريق بجوارها.

ووفقا لمستشفى جنين الحكومي: "إصابتان وصلتا المستشفى، إحداهما خطيرة والأخرى مستقرة جراء انفجار مركبة في محيط المدينة".

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن عملية التفجير، كانت تستهدف مجموعة من المقاومين في المدينة، لكنها باءت بالفشل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "انفجارا وقع بواسطة عبوة ناسفة في جنين، حيث تم تفعيل العبوة عبر هاتف محمول عن بعد".

المصدر: وكالات