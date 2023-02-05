السفير الصيني لدى القاهرة يتحدث عن عام غير عادي بالنسبة للعلاقات الصينية المصرية

اعتبر السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشيانغ، أن عام 2022 كان عاما استثنائيا في تاريخ العلاقات الصينية العربية، حيث انعقدت القمة الصينية - العربية.

وخلال احتفال السفارة بمناسبة عيد الربيع وبداية السنة الصينية الجديدة (سنة الأرنب)، نوّه لياو لي تشيانغ باتفاق الجانبين الصيني والعربي على بذل كل الجهود لبناء المجتمع الصيني العربي للمصير المشترك نحو العصر الجديد، بما يقودهما نحو عصر جديد من التنمية الشاملة والمعمقة.

ورأى لياو لي تشيانغ أن عام 2022 كان عاما غير عادي أيضا بالنسبة للعلاقات الصينية المصرية، حيث ازدادت الأهمية الاستراتيجية الشاملة للعلاقات بين الجانبين، في ظل التطورات المعمقة للظروف الدولية والإقليمية التي مر بها البلدان.

وأوضح السفير الصيني أن عام 2023 هو العام الأول لتطبيق روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني على نحو شامل، وكذلك العام الأول لمخرجات القمة الصينية-العربية الأولى، معربا عن الاستعداد للعمل مع الجانب المصري لدفع العلاقات بين الجانبين إلى آفاق جديدة بهدف بناء المجتمع الصيني المصري للمصير المشترك نحو العصر الجديد.

هذا وتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية المميزة، من بينها العزف لعدد من المقاطع الموسيقية باستخدام الآلات الموسيقية الصينية التقليدية، كما قدم عدد من الصينيين الدارسين بمصر أغنية "حلوة يا بلدي" المصرية باللغة العربية، فيما قدم طالبان مصريان اسكتشا تمثيليا فكاهيا باللغة الصينية.

المصدر: "المصري اليوم"