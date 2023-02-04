خبير مصري يتحدث لـRT عن بدء التجهيزات على الممر الأوسط لسد النهضة (صور)

في حديث خاص لـRT، كشف خبير المياه المصري عباس شراقي، عن بدء التجهيزات على الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي.



وأوضح عباس شراقي لـRT قائلا: "أظهرت صور الأقمار الصناعية تغيرا طفيفا على الممر الأوسط خلال الأيام الماضية يرجع إلى الاستعدادات لبدء وضع الخرسانة الجديدة، ولكنها لم تبدأ بعد رغم أن بعض المواقع الإثيوبية نشرت صورة لأعلى الممر الأوسط وعليه معدات رمي الخرسانة".

وأضاف شراقي: "أعتقد أنها صورة قديمة من العام الماضي، حيث يظهر سطح مبنى الكهرباء قريبا من سطح الممر الأوسط، رغم أن الفارق بينهما حاليا حوالي 50 مترا، وكذلك نافورة المياه التى تخرج من فتحتي التصريف، والتي تنخفض عن الممر الأوسط بأربعين مترا".

واستطرد خبير المياه: "ليس هذا هو المهم، لأنهم من الممكن أن يبدأوا فعليا برمي الخرسانة خلال أيام، والأهم هو ارتفاع جانبي السد حاليا الذى وصل إلى منسوب متوسط حوالي 625 م، واذا توقفت إثيوبيا عند هذا الارتفاع فان الممر الأوسط لن يزيد عن منسوب 615 م، وهو مايعادل تخزين حوالي 12 مليار م3 ليصل الاجمالي إلى 29 مليار م3، كل متر ارتفاع حتى منسوب 625 م يعادل حوالي 0.7 - 0.8 مليار م3".

وأكمل عباس شراقي: "زيادة ارتفاع الممر الأوسط عن منسوب 615 م يتطلب زيادة ارتفاع الجانبين، وهذا ما سوف تظهره الأعمال الهندسية خلال الشهور القادمة".

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

RT