السعودية..وزارة البيئة تحذر من الرعي الجائر في المملكة وتوجه دعوة لملاك وأصحاب المواشي

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من تفاقم الآثار والنتائج السلبية المترتبة على ممارسة الرعي الجائر بالمملكة، منوهة بأضراره على المراعي الطبيعية وعلى الغطاء النباتي.

وفي تحذيرها، أشارت الوزارة إلى 4 أضرار رئيسية للرعي الجائر على أراضي المملكة، تمثلت في: "

- انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية.

- قلة تنوع الغطاء النباتي.

- انجراف التربة.

- انخفاض المخزون البذري بها".

ووجهت الوزارة دعوة لملّاك وأصحاب المواشي، شددت فيها على أهمية الالتزام بالرعي المنتظم، حتى نسهم جميعا في تنمية وحماية الغطاء النباتي، واستعادة مراعينا الطبيعية.

وخلال حملة "حماية الغطاء النباتي" التي أطلقتها للتوعية بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي بالمملكة والإسهام في حماية مواردها الطبيعية، لفتت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن مساحات المراعي تمثل حوالي 73% من المساحة الإجمالية للمملكة، موضحة أنه يتم حاليا العمل على تنمية وتأهيل وحماية 8 ملايين هكتار من المراعي المتدهورة كمرحلة أولى في 26 موقعا.

يذكر أن الحد من السلوكيات السلبية في الرعي، والالتزام بحصر المواشي وتسجيلها، يسهم بشكل كبير في تنمية وحماية المراعي الطبيعية، وزيادة تنوع الغطاء النباتي.

المصدر: "سبق"