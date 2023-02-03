تحت طائلة الفصل.. طلاب الدراسات العليا ملزمون في سوريا بالتصريح عن جوازات سفرهم الأجنبية

طلبت رئاسة جامعة دمشق من كل عضو هيئة تعليمية يقوم بالإشراف على طلاب بمرحلة الماجستير والدكتوراه، وضع برنامج أسبوعي لأوقات مقابلات طلابه في مكتبه بالكلية.

وتضمّن تعميم رئاسة الجامعة الموجّه إلى الكليات، أن يكون برنامجا ثابتا وأن يتقدّم بتقرير نصف شهري (أول الشهر ونصف الشهر) يبيّن مدى التزام الطالب ببحثه ودوامه ومستوى أدائه.

كما طلب التعميم من طلاب الدراسات العليا التصريح عن امتلاكهم لجوازات سفر غير سورية وتزويد مديرية البحث العلمي بجامعة دمشق بصورة عن الجواز بشكل عاجل.

وأضاف التعميم أنه في حال تبين إخفاء هذه المعلومة فسوف يتم فصل الطالب.

المصدر: الوطن السورية