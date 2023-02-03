الجزائر.. توقيف عصابة تورطت في مقتل شخصين بطريقة بشعة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بمدينة الشراقة الجزائرية، من توقيف شبكة إجرامية مكونة من 8 أشخاص من بينهم إمرأة وأجنبيين.

وأفاد بيان قيادة الدرك الوطني بأن أفراد العصابة متورطين في قضية مقتل شخصين ينحدران من ولاية برج بوعريريج بطريقة بشعة.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت إثر شكوى واردة إلى مصالح الدرك الوطني مفادها اختفاء شخصين ينحدران من ولاية برج بوعريريج، حيث كانا بصدد إجراء صفقة شراء عملة صعبة من شخص بولاية برج بوعريريج، فيما تمكن المحققون من الوصول للوسيط الرئاسي والوسطاء الثانويين.

هذا وأسفرت التحقيقات عن اكتشاف مكان الضحيتين اللذين تعرضا للقتل، وقد تم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام محكمة الشراقة مباشرة بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية.

المصدر: "النهار" الجزائرية