السعودية..إصدار 3 تعديلات على إجازة اليوم الوطني والتأسيس

أعلنت السلطات السعودية المختصة إصدار 3 تعديلات على إجازة اليوم الوطني والتأسيس.

وفي التفاصيل، أصدر وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي، تعميما للجهات الحكومية التي تطبق على منسوبيها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية تضمن 3 تعديلات على إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس.



وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن القرار تضمن: "

- تعديل الفقرة "ب" من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ليكون نصها على النحو الآتي: ب - عطلة اليوم الوطني: اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، وعطلة يوم التأسيس يوم 22 فبراير من كل عام، فإذا وافق اليوم الوطني أو يوم التأسيس يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني أو يوم التأسيس إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.



- تعديل الفقرة "ب" من المادة 159 من اللائحة، ليكون نصها على النحو الآتي: ب ـ يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا العطل والإجازات الآتية، إجازة العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، يوم التأسيس، الاضطرارية، الدراسية، والاستثنائية.



- تعديل المادة 160 من اللائحة، ليكون نصها على النحو الآتي: إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني وعطلة يوم التأسيس أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية".

المصدر: "عكاظ"