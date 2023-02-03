الإمارات تطلق منصة موحدة لتعقب وتتبع الأدوية

أعلنت الإمارات عن إطلاق نظام تتبع الأدوية الوطني "تطمين"، وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية بهدف تحصين وتأمين سلاسل الإمداد والتوريد.

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وتقدم منصة "تطمين" خدمات التتبع الإلكتروني الحديثة للأدوية والمنتجات الطبية، كما تم تطوير المنصة بالشراكة مع عدد من الجهات الرائدة تكنولوجيا لتعزيز موثوقية سلاسل توريد المنتجات الدوائية.

وتهدف المنصة إلى تعزيز الرقابة على كافة الأدوية المتداولة بالدولة، وذلك من خلال تطبيق نظام إلكتروني متكامل لربط كافة الجهات من الهيئات الاتحادية والمحلية والمصانع والموزعين والصيدليات والمستهلكين.

ويأتي ذلك لرصد وتتبع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والتي تتماشى مع الخطط الصحية الوطنية لبناء أنظمة عالية الجودة في الأمن الدوائي مستندة إلى المعايير الدولية، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمبتكر عالمي معترف به في مجال سلامة التوريد.

المصدر: وام