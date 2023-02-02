الخارجية المصرية تصدر بيانا بعد مقتل مصري بطريقة وحشية في إيطاليا

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا عاجلا حول متابعة ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في إيطاليا.

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وقالت الخارجية في بيان لها: "نتابع عن طريق القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا بإيطاليا، حيث قامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير 2023".

وأضافت: "هذا، وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة، كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم، وجاري متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفي إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة".

وتعرض مواطن مصري لعملية قتل مروعة في مدينة سيلافيجنا الإيطالية، بالرصاص، وعثر عليه داخل داخل سيارته.

وقال مصدر مسؤول بإيطاليا، أن ما تم تداوله من معلومات حتى الآن، هو أن المصري محمد إبراهيم يبلغ من العمر 44 عاما، حيث كان متغيبا منذ أسبوعين.

وأضاف المصدر، أن "محمد إبراهيم كان في إيطاليا لسنوات عديدة، ولم يواجه مشكلة مع القانون، وله سمعة جنائية نظيفة، والجالية الإسلامية في فيجيفانو ستهتم بإعادة جثته لأسرته"، مؤكدا أن ما حدث لغز حتى الآن، حيث إنه لم يتم التوصل للقاتل الحقيقي.

المصدر: RT