رئيس الوزراء القطري يستقبل وزير الداخلية المصري

استقبل الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، صباح اليوم الخميس، وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، والوفد المرافق له.

وتأتي زيارة الوفد المصري إلى قطر، لحضور حفل تخريج الدفعة الخامسة من الطلبة المرشحين بأكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القطرية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأقام رئيس مجلس الوزراء القطري، مأدبة غداء تكريما لوزير الداخلية المصري والوفد المرافق.

المصدر: "قنا"