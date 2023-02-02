لقاء بين الملكة رانيا وجيل بايدن (صور)

التقت عقيلة ملك الأردن، الملكة رانيا العبد الله، أمس الأربعاء، السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن في البيت الأبيض.

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ويأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث ملك الأردن عبد الله الثاني، ولجان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مستجدات الإقليم، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة.

وتأتي اللقاءات في إطار جولة خارجية بدأها عاهل الأردن في 25 يناير، وشملت قطر وكندا وتنتهي بالولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يلتقي الملك عبد الله مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، وفق إعلان سابق للديوان الملكي الأردني.​​​​​​​

المصدر: RT