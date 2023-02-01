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شيخ الأزهر يتدخل بعد إنقاذ شاب سوداني سيدة مصرية

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شيخ الأزهر يتدخل بعد إنقاذ شاب سوداني سيدة مصرية
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طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب بمتابعة الحالة الصحية للشاب السوداني الذي ضحى بذراعه لإنقاذ سيدة مصرية من الدهس بعجلات القطار.

شيخ الأزهر يتدخل بعد إنقاذ شاب سوداني سيدة مصرية
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وأجرى شيخ الأزهر اتصالا هاتفيا، بالشاب السوداني أحمد المدثر الذي أنقذ سيدة مصرية من تحت عجلات القطار بأسيوط.

وطالب شيخ الأزهر استكمال علاج الشاب السوداني والسيدة المصرية بعد فقدان ذراعيهما بمركز الأزهر الشريف للتأهيل الطبي، وتكفل الأزهر بتركيب الأجهزة التعويضية الملائمة لهما بما يمكنهما من استئناف حياتهما بشكل طبيعي.

شيخ الأزهر يتدخل بعد إنقاذ شاب سوداني سيدة مصرية

وأشاد شيخ الأزهر بالبطل السوداني الشاب أحمد المدثر الذي لم يتردد في التضحية بنفسه لإنقاذ السيدة المصرية، الحاجة زمزم، من دهس محقق تحت عجلات القطار بأسيوط في يناير الماضي، والذي أسفر عن إصابات متفرقة لكليهما.

المصدر: RT

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