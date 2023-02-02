تقرير إسرائيلي: السودان كان بصدد الانضمام إلى "اتفاقيات إبراهيم" (فيديو)

أفاد تقرير إسرائيلي، بأن الرئيس السوداني السابق عبد الله حمدوك، "كان على استعداد للتوقيع على اتفاق مع إسرائيل، واستعدّ للسفر إلى واشنطن لإنجاز هذه المهمة".

وكشف تقرير أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" مساء الأربعاء، عن محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع النخبة السياسية في إسرائيل، مفادها بأن "السودان في طريقه للانضمام رسميا إلى "اتفاقيات إبراهيم"، مما يفتح الباب الخرطوم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار ما قامت به الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020.

وعلى الرغم من إعلان السودان عن انضمامه إلى "اتفاقيات إبراهيم" إلا أن السودان لم يوقع رسميا حتى الآن على هذه الاتفاقيات.

يذكر أن السودان كان قد أعرب عن استعداده للتطبيع مع إسرائيل قبل أكثر من عام إلا أن الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش السوداني ضد الحكومة المدنية قطع تلك المحادثات.

https://t.co/FnM4fgmpbu זה כבר קרה אבל — SuperY (@yairl) February 1, 2023

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية